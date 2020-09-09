РИАМО - 9 сен. После реконструкции на Ярославском направлении Московской железной дороги был открыт четвертый главный путь от Мытищ до Пушкина, модернизация позволит увеличить количество поездов и сократить время ожидания электричек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и РЖД удалось завершить очередной этап модернизации железнодорожной инфраструктуры на Ярославском направлении, которое является одним из самых загруженных в Московском регионе.

«Это позволит увеличить количество поездов – и почти в три раза сократить время ожидания электрички для 120 тысяч жителей этих городов», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что программа модернизации МЖД включает в себя не только железнодорожные пути, но и переезды, путепроводы, строительство новых платформ и реконструкцию старых. Благоустройство прилегающих к станциям территорий включает в себя обустройство тротуаров, парковок, освещения, цветников и зеленых зон.

«Строители выполняют большую работу, чтобы пользоваться электричками нашим жителям стало удобнее и комфортнее», - заключил Воробьев.