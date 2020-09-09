РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 сен. Жителям Балашихи предоставят возможность проголосовать за депутатов городского совета на дому, услуга доступна для тех, кто не может самостоятельно посетить избирательный участок по уважительным причинам, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Участковая комиссия вправе отказать в проведении выездного голосования, если посчитает причину избирателя неуважительной.

«На дому смогут проголосовать жители, которые не могут самостоятельно посетить избирательный участок по уважительным причинам. К ним относятся инвалидность, неудовлетворительное состояние здоровья, необходимость ухода за тяжело больными. В этих случаях члены участковой избирательной комиссии привезут бюллетень и переносной ящик для голосования на дом в согласованное с избирателем время», - говорится в сообщении.

Заявление о надомном голосовании можно подать в избирательную комиссию лично или по телефону. Сделать это нужно не позднее 14:00 13 сентября.

Всего в единый день голосования 13 сентября в Подмосковье будут избраны 170 депутатов в советы депутатов Балашихи, Лыткарина, Дмитрова, Подольска, Фрязина, Электростали и поселка Молодежный. Еще 13 депутатов планируют избрать на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском, Наро-Фоминском округах, Талдоме, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке. Охват избирателей составляет более миллиона человек.