РИАМО - 9 сен. Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования женщины на парковке, расположенной на улице Карьер в Москве, сообщила РИАМО в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что инцидент произошел утром 7 сентября. Мужчина сначала избил женщину, а затем изнасиловал ее.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан житель Брянской области 1987 года рождения, ему предъявлено обвинение», - отметила Иванова.

По ее словам, в настоящий момент следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.