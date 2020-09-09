РИАМО - 9 сен. При правильной эксплуатации хороший зонт прослужит около 10 лет, а при выборе нужно обращать внимание на наличие устройства «антиветер» и качество изделия, сообщил специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев.

«Самые надежные зонты – зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством «антиветер», которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицу», - отметил Киселев в интервью радио Sputnik.

Он также отметил, что автоматические зонты проще в использовании, данные изделия надежнее и дороже, чем полуавтоматические и механические зонты.

При выборе зонта покупателям еще следует обратить внимание на качество товара. Например, следует проверить наличие или отсутствие люфта в креплениях механизмов, качество крепления спиц, ткани.

«При открытии зонта нужно обратить внимание на скорость и плавность открытия и сложения. Качественный зонт не будет скрипеть или заедать», – отметил специалист.

Он добавил, что для продления срока службы зонта необходимо правильно его сушить. Мокрый зонт следует повесить в помещении куполом вниз, не раскрывая и не убирая его в чехол.

«Если сворачивать зонт сразу после использования и не сушить саму ткань купола, уже через год зонт придет в негодность», – уточнил Киселев.