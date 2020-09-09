РИАМО - 9 сен. На сайтах всех подмосковных школ появится раздел с информацией об организации питания учащихся, сообщил в среду первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.

С 1 сентября учеников начальных классов в Подмосковье обеспечивают бесплатным горячим питанием.

«Поставлена задача, чтобы на сайте каждой школы появился отдельный раздел, посвященный питанию, где размещается меню, контакты ответственного, полная информация о поставщике питания, чтобы каждый родитель мог проконтролировать», - сказал Бронштейн в ходе заседания комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Он добавил, что родители школьников должны быть проинформированы о возможности продегустировать питание в столовых.

По словам Бронштейна, пищеблоки в учебных заведениях работают в полном объеме.

«Во всех школах Московской области у нас единообразное меню, которое отвечает всем требованиям. На сегодняшний день критических отклонений мы не видим», - заключил Бронштейн.

По словам начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Московской области Елены Черныш, в регионе стоит вопрос с местами для питания школьников. Сейчас в подмосковных школах насчитывается 225 тысяч посадочных мест в столовых на 942 тысячи учащихся.

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