РИАМО - 9 сен. Бесплатные горячие полдники могут заменить на обеды для учеников начальной школы, которые учатся во вторую смену в Подмосковье, сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш.

В Подмосковье ученики начальной школьники получают в первую смену завтрак, а во вторую смену - полдник, уточнила Черныш.

«Пришли рекомендации федеральной службы. Позиция федеральной службы и министерства здравоохранения РФ такова, что вторая смена должна получать обеды. Поэтому, когда будем перезаключать контракты на следующий год, это должны быть обеды. На новый год нам придется доработать эту часть», - сказала Черныш.

Она отметила, что контракты были заключены на четыре месяца до федеральных рекомендаций; перезаключение контрактов запланировано на конец 2020 года. Переход на другой формат питания не должен вызвать проблем.

«Мы по своей сетке депутатской проведем мониторинг. Проведем родительский срез, чтобы понять, к чему склоняются большинство родителей (обед или полдник во второй смене - ред.)», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.