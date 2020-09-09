РИАМО - 9 сен. В День танкиста, 13 сентября, однофамильцы танковых асов времен Великой Отечественной войны могут бесплатно посетить площадку боевой техники и главное здание Музея Победы в Москве, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

В акции приглашают принять участие однофамильцев Дмитрия Лавриненко, Николая Моисеева, Александра Бурды, Василия Брюхова и Зиновия Колобанова.

«Билет можно получить в кассах музея, предъявив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность», - говорится в сообщении.

Главное здание музея открыто для посетителей с 10:00 до 22:00, площадка боевой техники – с 10:00 до 20:00.

В честь праздника посетителей главного здания ждут на новой выставке «Броня крепка», на которой представили более 100 раритетов из фондов Музея Победы. Также зрители увидят уникальные документы, фотографии, макеты большинства советских бронемашин 1930-1940-х годов.