РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 сен. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» совместно с членом Общественного совета при МУ МВД Людмилой Бородиной в рамках профилактического мероприятия «Здоровье - твое богатство!» рассказали родителям учащихся одной из общеобразовательных школ округа о вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Целью мероприятия было формирование антинаркотической позиции у подростков, пропаганда здорового образа жизни, предупреждение правонарушений и преступлений в подростковой среде.

«Инспектор по делам несовершеннолетних уделила особое внимание пагубному воздействию алкогольной продукции, табакокурения и наркотических средств на организм подростков, привела статистику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также напомнила об уголовной и административной ответственности за совершение подобных преступлений», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия Бородина продемонстрировала родителям школьников видеоролик антинаркотической направленности, рассказывающий о последствиях.

В завершение встречи присутствующие поблагодарили инспектора и общественницу за беседу и полезную информацию.