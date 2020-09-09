РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. Председатель подольского клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Надежда Штрекер представила авторские стихи на областном конкурсе инвалидов-колясочников «Колесница Победы», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в группе «Клуб молодых инвалидов «Эдельвейс» (г. Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

С 7 по 10 сентября в подмосковном Пушкине проходит областной конкурс инвалидов-колясочников «Колесница Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подольск на этом творческом состязании представила председатель клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Надежда Штрекер.

«Штрекер выступила с авторскими стихами в номинации «Лирика войны». Окончательные итоги подведут в декабре, когда состоится большая шоу-программа с участием всех призеров конкурса. Пока участники получили дипломы и книги «Колясочный маршрут», - говорится в сообщении.

Организатор конкурса - Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» под руководством Игоря Гундерова.