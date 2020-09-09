РИАМО - 9 сен. В Москве создали детский парк в первом районе ЖК «Испанские кварталы», он расположен на участке площадью 0,8 гектара в конце бульвара Веласкеса в районе деревни Николо-Хованское поселения Сосенского, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Объем инвестиций в проект составил 55,8 миллиона рублей.

«Основной темой парка стали морские приключения на необитаемом острове. Для активных игр здесь установлены корабль с горками и веревочными лестницами, горка со смотровой башней, подвесной мост и канатная дорога, а также игровые сетки, бревна для ходьбы по ним», - говорится в сообщении.

В парке есть искусственные холмы для игр. Кроме того, проект предусматривает комплексное озеленение. Часть лавочек разместили вокруг деревьев, которые со временем будут создавать приятную тень. Игровое оборудование рассчитано на дошкольников и школьников младших классов.

В настоящее время все дома в первом районе ЖК «Испанские кварталы» построены и заселены, во втором районе шесть жилых корпусов уже введены в эксплуатацию и еще девять находятся в высокой стадии готовности.