РИАМО - 9 сен. На объектах ГУП «Москоллектор» закончили подготовку к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, к работе готово более 792 километров коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы учредения.

«В ходе подготовки к отопительному сезону проведен текущий ремонт в 22 индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), получено 67 паспортов готовности зданий предприятия к зиме, а также 67 актов готовности к отопительному периоду в ПАО «МОЭК», - говорится в сообщении.

Трубопроводы подвергли гидравлическим испытаниям. В диспетчерских пунктах проверили 15 узлов учета, три из них отремонтировали.

В ИТП переложили 50 метров труб с изоляцией, заменили 70 кранов и 20 термометров, покрасили 80 метров труб, восстановили 250 метров изоляции и проверили автоматические средства регулирования.