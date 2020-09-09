РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 сен. Заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян наградила волонтеров благодарственными письмами главы городского округа Сергея Юрова за оказание помощи нуждающимся во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Во время пандемии вы помогали пожилым людям, многодетным семьям, балашихинцам с хроническими заболеваниями и тем самым предотвратили их заражение. Вы вправе считать, что вы спасли много жизней своей работой. Помогать нуждающимся в этих условиях, невзирая на опасность, рискуя собой, было героизмом. Спасибо вам», - сказала Татевосян.

Она вручила восемь благодарственных писем воспитанникам молодежного центра «Мы вместе», досугово-профилактического центра «Семья», комплексных молодежных центров «Новый свет» и «Спутник».

После церемонии награждения Татевосян рассказала о планируемом строительстве здания молодежного центра в микрорайоне Железнодорожный и ответила на вопросы активистов.