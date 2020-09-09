РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 сен. В Щелкове в рамках «Антинаркотического месячника» прошла благотворительная акция по сдаче крови «Я - донор», передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня (в среду - ред.) в рамках «Антинаркотического месячника» проходят две акции, «Я - донор» и акция «Донор». Сдача крови крайне важна, тем более в условиях коронавируса, кровь для переливания требуется всегда. Сегодня ожидаем, что придет порядка 40-50 человек, это будет ощутимый вклад», - сказала председатель щелковского местного отделения «Российского Красного креста» Елена Ткаченко.

В условиях пандемии были прекращены выезды на предприятия, где проходил забор крови у добровольцев-доноров, кроме этого сократилось число доноров приходящих на станцию переливания крови. Поэтому врачи призывают всех неравнодушных принять участие в донорском движении.

Сдать кровь можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00, в субботу - с 8:00 до 13:00 по адресу: улица Новая Фабрика, дом 8. Контактный телефон: 8(496)561-38-91, 8(496)043-03-65, 8(926)944-65-87.

Стать донором может гражданин РФ, достигший 18 лет, желающим необходимо при себе иметь паспорт.