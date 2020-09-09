РИАМО - 9 авг. В сентябре на каждого ребенка к пособию по безработице выплатят дополнительно по 3 тысячи рублей, постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 сентября, сообщает Газета.ru.

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.

Соответствующий документ опубликовали на сайте российского правительства.​