РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 сен. Сотрудники пожарной охраны в среду потушили пожар в квартире жилого дома в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В среду в 02:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Заря, улица Садовая, дом №8. В 03:04 пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли 19 человек и пять единиц техники.