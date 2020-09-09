РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. Жителей Подольска приглашают на бесплатное занятие скандинавской ходьбой 10 сентября в парке Талалихина, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, ждем всех желающих 10 сентября на занятии скандинавской ходьбой в парке Талалихина. Вход свободный! Встречаемся в 10:00 у памятника Лермонтову», - говорится в сообщении.

С 11 сентября тренер будет в отпуске. Занятия продолжатся с 29 сентября. Узнать подробности можно по телефону: 8(964)511-68-33.