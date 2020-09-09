РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. День Карамзина пройдет 12 сентября в государственном музее-усадьбе «Остафьево» - «Русский Парнас» под Подольском, в программе лекторий, мероприятия для детей и фотосессия с аэростатом, сообщается на сайте государственного музея-усадьбы.

День Карамзина посвящен творчеству великого русского историографа и литератора Николая Карамзина. В этот день вспомнят исторический факт, как 2 октября 1803 года москвичи впервые смогли увидеть полет воздушного шара. Им управлял бывший инспектор французской революционной армии Андре Жак Гарнерен. Шар «Монгольфьер», названный так в честь его изобретателей братьев Монгольфье, поднялся в небо в 17:25. Полет длился около одного часа. Преодолев дистанцию в 30 километров, шар приземлился в усадьбе Остафьево имении князя Петра Вяземского.

«12 сентября в 12:00 Государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» приглашает почитателей творчества великого русского историографа Карамзина и всех, чьи сердца согреты чувством национальной гордости, на праздник – День Карамзина в Остафьеве. В программе праздника: лекторий, литературно-музыкальная гостиная «Карамзину следовал я», открытие литературно-исторического марафона «Предания веков», детская программа «Карамзинариум». Совместно с клубом воздухоплавателей города Жуковский состоится презентация проекта «Усадьба аэронавтики», мастер-классы и викторины», - говорится в сообщении.

По словам сотрудника клуба воздухоплавания Жуковского, на праздник планируют привезти аэростат, рядом с которым смогут сфотографироваться все желающие. Подняться в воздух над усадьбой не получится, так как рядом находится аэродром.

На открытых концертных площадках в усадебном парке будут исполнять классическую и народную музыку. Драматический театр-студия имени А.С. Рудницкого представит театрально-поэтическую композицию. Гости праздника смогут приобрести интересные издания по истории и литературе, а ярмарка «Город мастеров» порадует разнообразием сувенирной продукции.