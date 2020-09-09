РИАМО - 9 сен. Арбитраж признал законным постановление подмосковного УФАС России о привлечении АО «Торговый дом «Перекресток» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Ранее в УФАС обратился гражданин, которому присылали СМС-рекламу от «Перекрестка» без предварительного на то согласия. В отношении компании возбудили административное дело.

«По итогам рассмотрения административного дела Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении АО «Торговый дом «Перекресток» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным постановлением, компания обратилась в суд, однако Арбитраж подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.