Сизые голуби давно стали неотъемлемой частью городской среды в Московском регионе. Огромные стаи пернатых облюбовали площадки у метро, городские площади, парки, а также дворы и личные балконы горожан. Эксперты отмечают, что за время весенней самоизоляции в Москве голубей стало еще больше, как и любителей покормить птиц. Однако не устают повторять, что голуби в городской среде – это не только «птицы мира», но еще и разносчики опасных инфекций. Обозреватель РИАМО выяснила, какие проблемы приносят голуби жителям Московского региона и как можно их решить.

Что делать, если в доме нашествие крыс>>

Голубиные ОПГ во дворах и у метро

От нашествия голубиных стай в первую очередь страдают жители многоэтажек, особенно живущие на последних этажах домов, чердаки которых оккупировали голуби. Несладко приходится и тем, кто живет под окном или балконом людей, которые подкармливает стаи птиц. Ведь птичий помет, перья и корм с верхних этажей сыпятся прямо на их окна и балконы. Просят о помощи и автомобилисты, вынужденные каждое утро отмывать от помета свои авто.

«За время карантина сердобольная дама прикормила какое-то адовое количество голубей. Карантин закончился, и начались проблемы у автомобилистов. Придомовая территория в перьях и помете, периодически посреди двора – живописно передавленные трупы птиц, про машины вообще молчу, общий ущерб перевалил за сотню тысяч рублей (с учетом средней стоимости полировки одного элемента). Ну и, элементарно, отвратительно загаженные ручки дверей автомобилей…», – поделилась бедой с соседями Софья, участница сообщества жителей столичных районов Аэропорт и Сокол на Facebook.

«Ох, у нас такое же, но с балконами и отливами на окнах. На первом этаже магазин, и сердобольные бабушки их под окнами кормят, а они потом все к нам летят гадить. Уже устала отмывать отливы от их отходов», – рассказала в том же сообществе жительница района Елена.

К разговору присоединилась еще одна участница сообщества, Татьяна.

«Эти гады загадили большинство детских площадок. Но все равно те же мамы с детьми кормят этих голубей прямо на площадках или рядом. Я своему ребенку объясняю, что это переносчики заразы, стараемся держаться подальше, но они тупые, наглые и вездесущие», – написала она.

Голуби доставляют москвичам проблемы не только в родных дворах, но и в парках, скверах и даже у метро.

«На «Парке культуры» регулярно наблюдаю толпы голубей, вольготно расположившихся в партере этого «концерта хищных птиц». Все барельефы загажены, да и пассажиры иногда», – поделилась наблюдениями москвичка Елена.

«Подъездюки», «бычкометы» и «недонески» – типы людей, которые мусорят в домах и на улице>>

Страхи, болезни и насекомые

Неопрятные дворы, загаженные балконы и отливы подоконников и испорченные пальто – это далеко не все проблемы, которые доставляют голуби людям. Некоторые по-настоящему боятся обнаглевших городских попрошаек.

«Для меня они все равно что летающий труп без головы, который в тебя может врезаться в любой момент», – поделилась на Facebook москвичка Юлия.

А девушка по имени Ия поведала историю о том, как однажды проходила через чужой двор с пирожком в руках и была окружена серьезно настроенной стаей.

«Смотрю, меня стали окружать голуби, прямо как бандиты какие-то, голов двадцать собралось. Пришлось пирожок прятать в сумку – только после этого они потеряли ко мне интерес», – рассказала она в сообществе.

Однако главная опасность, исходящая от голубей, – это возможность заражения опасными инфекциями. По данным управления Роспотребнадзора по Москве, в столице нередки заболевания орнитозом – инфекционным заболеванием, которое передается человеку от птиц и характеризуется поражением легких. Сизые голуби, а также воробьи и вороны могут стать распространителями этого заболевания.

Заражение человека орнитозом происходит при контакте с птицами. При этом птица – носитель орнитоза может выглядеть вполне здоровой, отмечается на официальном сайте ведомства. Кстати, заразиться можно не только при непосредственном контакте с птицей. По данным специалистов, заражение может произойти даже через пыль от засохшего помета больных птиц.

Как сообщил РИАМО врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Санитарный сервис» Николай Дубинин, голуби также могут стать причиной заражения помещений блохами и клещами.

«Если на чердаке появилась голубятня – это очень опасно для жильцов верхних этажей. Паразиты птиц при большой численности могут заселиться в соседние помещения и стать проблемой для людей», – рассказал эксперт.

По его словам, подобные заказы – на уничтожение насекомых, причиной возникновения которых стали расплодившиеся голуби, – нередко поступают в компанию.

Куда пожаловаться на неубранные подъезды в Подмосковье>>

Борьба гуманными методами

Самый главный и гуманный способ борьбы с голубями прост – надо просто их не кормить.

«Не нужно кормить животных и птиц во дворах. Потому что те самые «кормовые площадки» впоследствии становятся самыми нехорошими местами во дворе. Туда приходят кошки, собаки, потом вороны, затем голуби, и в конце концов – крысы с мышами», – пояснил Николай Дубинин.

Специалист напомнил, что также важно блокировать голубям доступ на чердаки. Отверстия, через которые они проникают, нужно изолировать сеткой. Об этом должна позаботиться управляющая компания (УК) многоквартирного дома. Чтобы лишить голубей и других животных кормовой базы, необходимо также добиться от своей УК, чтобы мусорные контейнеры во дворе были закрыты.

Как показывают обсуждения на форумах, самая большая сложность у жителей многоквартирных домов – убедить соседей, чтобы те не кормили голубей во дворе и не бросали еду из окон.

«Только вчера наблюдала тетеньку, кормившую стаю голубей, особей сто наверное. Попросила ее, мол, не надо... Но там очень все непросто, и с этим ничего не сделаешь. Если только прямо ходить по старикам и предлагать им активности, чтобы им было чем заняться», – поделилась историей на Facebook москвичка Алена, живущая на севере столицы.

Москвичи также советуют подойти к соседям – любителям покормить голубей с конкретными советами.

«Тем, кто кормит, посоветуйте не плесневелые горбушки раскидывать, а кормить зерном. Например, перловкой. Сытая птица не тусит на проводах и машинах, а улетает. И кормят пусть не где попало на асфальте, а на любом газоне поодаль от подъездов, магазинов и детских площадок», – порекомендовала на Facebook москвичка с ником Аленушка.

Если с сердобольными соседями договориться не удалось, можно просто начать кормить птиц самостоятельно – в отдаленном месте.

«Если не умеете или не хотите договариваться, то начинаете кормить этих голубей там, где, как вам кажется, они не будут никому мешать. Ячменная крупа отлично подойдет для этих целей», – дала совет на форуме «соседям по несчастью» москвичка Олеся.

Подъездный месседж: о чем писали на стенах лифтов и туалетов в 90‑е>>

Альтернативные методы

В районных чатах соседи обсуждают множество методов борьбы с пернатыми, в том числе ультразвуковые и шумовые отпугиватели птиц.

«Включайте записи криков хищных птиц, как на башнях Кремля», – порекомендовала соседям на форуме москвичка Ольга.

Мощные модели отпугивателей действительно довольно эффективно используются в аэропортах, а также на крупных производствах. Однако маломощные модели, по мнению дезинфектолога Николая Дубинина, для борьбы с голубями во дворе эффективны не будут. Он рассказал, что даже на производствах, где работают отпугиватели, птицы очень быстро к ним привыкают и даже начинают вить гнезда рядом с устройствами.

Кстати, попугать голубей криками хищных птиц можно и с помощью обычного мобильного телефона, если, например, стая голубей осаждает вас на открытой площадке в кафе.

«Я недавно видела, как женщина на террасе «Макдоналдса» села за стол, достала мобильный и включила звуки хищных птиц просто через YouTube. Работало – прикормленные голуби и воробьи соблюдали приличную дистанцию», – поделилась историей в районном сообществе москвичка Ирина.

Для защиты памятников архитектуры и карнизов зданий в Москве широко используются так называемые противоприсадные поверхности. Это могут быть полосы с шипами или тросы, которые не дают птицам облюбовать это место. Подобные средства жители многоквартирных домов могут использовать на своих балконах. В интернет-магазинах можно найти противоприсадные шипы из нержавейки или пластика.

Кроме того, если верить народным советам в интернете, голубей хорошо отпугивает пластиковая фигура черного ворона, выполненная в натуральную величину. Говорят, не любят они и блестящие предметы, развешенные по балкону, типа старых компакт-дисков.

Как избавиться от насекомых в квартире>>

Жалобы на загрязнение и порчу имущества

Если голуби загрязнили придомовую территорию и жители недовольны ее уборкой, стоит обратиться в управляющую компанию. Там же должны решить проблему в том случае, если голуби портят общедомовое имущество.

Если УК не помогает жителям в борьбе с пернатыми захватчиками, можно обратиться в государственную жилищную инспекцию или в управление Роспотребнадзора. Сообщить о проблеме можно и на столичный портал «Наш город» или же на портал «Добродел», если вы проживаете в Московской области.

«На меня вечно гадят голуби» — как живут патологические неудачники>>