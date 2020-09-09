РИАМО - 9 сен. В пяти районных голосования в рамках столичного проекта «Активный гражданин» приняли участие почти 6 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Жители Куркина решили, как благоустроить бульвар, в Марьиной Роще выбрали победителей конкурса «Лучший дворик», в Щукине проголосовали за вариант обновления Доски почета, в Восточном Измайлове высказались за новые спортивные секции, а в Бирюлеве Западном выбрали онлайн-мероприятия», - говорится в сообщении.

Проект для онлайн-голосований по вопросам городского развития «Активный гражданин» запустили в 2014 году. На данный момент к нему присоединились уже около 4,6 миллионов человек. Участники проекта определяют, какие улицы, дворы и парки нужно благоустроить и как они будут благоустроены. Также они выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. С момента запуска проекта жители Москвы приняли участие более чем в 4,6 тысячи голосований.​