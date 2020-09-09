РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 сен. В городском округе Мытищи с рабочим визитом ДК «Яуза» посетил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Елена Стукалова.

«Показали и рассказали гостю о том, какой объем работ по изменению концепции проделан командой Натальи Михайловны Егорочкиной, директором Дворца, обсудили рабочие вопросы и планы на ближайшие перспективы. Никита Юрьевич встретился с народным коллективом «Хор русской песни», посетил библиотеку №9, где пообщался с Сергеем Александровичем Ветлиным, автором книги «Мытищи-дачные», - написала Стукалова в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что результатом встреч стала договоренность о проработке двух инициатив в рамках проекта народного бюджетирования – приобретение костюмов для коллектива хора и издание книги Ветлина. Чаплин дал высокую оценку произошедшим переменам и пожелал творческого вдохновения и успехов в реализации намеченных целей.