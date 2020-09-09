РИАМО - 9 сен. За последние сутки в столице выявили 642 случая заражения коронавирусом, всего в столице зафиксировали 268 384 случая инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

Кроме того, за минувшие сутки в Москве вылечились от коронавируса 1338 пациентов, скончались 12 человек. С начала пандемии врачи вылечили 224 840 пациентов, скончались 4933 заболевших.

За последние сутки в России подтверждено 5218 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, в том числе выявлены пациенты без клинических проявлений заболевания. Умерли 142 пациента, вылечились после коронавируса 6409 человек.

Всего с начала пандемии в стране было подтверждено 1 041 007 случаев Covid-19, умерли 18 135 пациентов с коронавирусом, выздоровели 856 458 человек.

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Текстовая трансляция

9 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 642.

- Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840.

- За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4933 Covid-пациента.