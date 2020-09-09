РИАМО - 9 сен. Рабочие завершили бетонирование опор моста через реку Яузу на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Мост станет составной частью эстакады основного хода от станции МЦК «Ботанический сад» до улицы Сельскохозяйственной, обеспечит движение автотранспорта по трем полосам в каждом направлении», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас идут работы по установке подферменников, ведется работа по уходу за бетоном, подготовка к покрасочным работам.

На участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе проектом предусмотрено строительство дорог общей протяженностью 17,9 километра. В том числе возведут три эстакады основного хода, две эстакады съезда, суммарной протяженностью 5,316 километра.

Также, согласно проекту, пройдет реконструкция моста через реку Яузу протяженностью 31,39 метра. Еще построят три моста через реку Лихоборку суммарной протяженностью 148,3 метра.

Также предстоит реконструкция подземного пешеходного перехода вблизи станции метро «Ботанический сад». Будет реконструировано два выхода, построен дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан.

Кроме этого, будет построен пешеходный тоннель в районе дома 16, строение 33, в Сигнальном проезде.​