РИАМО - 9 сен. Более 65% выполнили от плана по проверке на качество различной продукции, реализуемой в Подмосковье, региональный мониторинг проводят ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалисты проверяют мясо и субпродукты крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы, рыбу и рыбопродукцию, сырое молоко, молочную продукцию и корма для животных.
«В этом году в мониторинге участвуют 496 хозяйств. Несоответствие качеству было выявлено в 50 пробах подконтрольной продукции. Продукция изъята из оборота и утилизирована», - подчеркнул Разин.
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