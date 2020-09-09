РИАМО - 9 сен. Более 65% выполнили от плана по проверке на качество различной продукции, реализуемой в Подмосковье, региональный мониторинг проводят ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В рамках мониторинга было запланировано исследование 3261 пробы на соответствие продукции установленным требованиям безопасности и качеству. С начала года план выполнен более чем на 65%, что составляет 2135 проб», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Специалисты проверяют мясо и субпродукты крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы, рыбу и рыбопродукцию, сырое молоко, молочную продукцию и корма для животных.

«В этом году в мониторинге участвуют 496 хозяйств. Несоответствие качеству было выявлено в 50 пробах подконтрольной продукции. Продукция изъята из оборота и утилизирована», - подчеркнул Разин.