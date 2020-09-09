РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 сен. В городском округе Мытищи до 7 ноября проходит конкурс литературных произведений «Зодчий», лауреатам которого вручат памятный диплом и денежное вознаграждение, сообщается на сайте администрации горокруга.

Премия «Зодчий» учреждается в целях поощрения граждан и организаций за творческие достижения в сфере сохранения и развития культурных традиций в городском округе Мытищи, активную культурно-просветительскую деятельность. На конкурс литературных произведений принимаются издания в формате книги, сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет до даты проведения конкурса.

«Премия присуждается по трем номинациям за: достижения в области поэзии, прозы и распространение творческого наследия Дмитрия Кедрина; творческие достижения и заслуги в сфере сохранения и развития культурных традиций; значительный вклад в развитие и поддержку культуры и искусства городского округа Мытищи. Документы от соискателей принимаются до 7 ноября по адресу: Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 30/1, телефон для справок: 8(495)583-12-73», - говорится в сообщении.

Лауреатам литературно-просветительской премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» вручаются памятный диплом и денежное вознаграждение. Подведение итогов и вручение премии осуществляется после рассмотрения всех заявок в торжественной обстановке с приглашением всех соискателей.