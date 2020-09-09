РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 сен. Жители городского округа Мытищи могут бесплатно посетить курсы «Добрый компьютер» в центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина, сообщается на сайте администрации горокруга.

По вторникам и четвергам в центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина проходят занятия клуба «Добрый компьютер».

«В отличие от курсов компьютерной грамотности, которые проводятся в рамках программы губернатора Подмосковья «Активное долголетие» для людей пожилого возраста, «Добрый компьютер» для всех. Всем желающим сотрудники библиотеки расскажут, как сделать презентацию, как наложить звук на слайды, как заполнить документы, в частности, ООО «МосОблЕИРЦ», - говорится в сообщении.

Занятия проходят в формате лекций, мастер-классов и показа обучающих видеороликов, объясняющих основные моменты.

Секция «Добрый компьютер» работает по вторникам и четвергам с 12:00. А людей пожилого возраста освоить навыки работы с компьютером, а также научиться пользоваться интернетом приглашают по понедельникам в 12:00 и средам в 10:00.