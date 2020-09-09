РИАМО - 9 сен. За первую неделю масштабной вакцинации от гриппа в Москве привились свыше 350 тысяч горожан, вакцинация проводится в поликлиниках и мобильных пунктах, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Для первой недели прививочной кампании это очень хороший показатель. Все больше москвичей понимают необходимость пройти вакцинацию, особенно в такой нетипичный год», – сказала Ракова.

Прививочная кампания стартовала в Москве 1 сентября. Вакцинация проводится бесплатно в городских поликлиниках и в мобильных пунктах у станций метро, МЦК, железной дороги, а также в центрах госуслуг.

По словам Раковой, мобильная вакцинация проводится пятый год подряд и с каждым годом становится все популярнее.

«За неделю там сделали прививку более 47 тысяч человек. В связи с повышенным спросом мы даже открыли десять дополнительных пунктов мобильной вакцинации. Это быстро и удобно, а процедура ничем не отличается от той, которая проводится в поликлинике», – добавила Ракова.

В минувшие выходные, когда Москва отмечала День города, вакцинацию от гриппа прошли более 115 тысяч горожан, что в два раза больше, чем во время праздника в прошлом году.

Процедура вакцинации от гриппа занимает 10-15 минут. Это самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений.