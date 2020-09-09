РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 сен. Центральный парк культуры и отдыха городского округа Мытищи масштабно реконструируют со следующего года, сообщается на сайте администрации горокруга.

Центральный городской парк в нынешнем виде скоро перестанет существовать, со следующего года его ждет большая реконструкция. Депутат Госдумы РФ, летчик-космонавт, Герой России Максим Сураев вместе с директором МБУ «Леспаркхоз» Валерием Кошечкиным осмотрел территорию парка и обсудил те перемены, которые ждут популярное у мытищинцев место отдыха.

«Изменится входная группа с сохранением традиционной архитектуры и добавлением новых элементов. Реконструкция захватит правый берег Яузы, где будет организован песчаный пляж. В самом парке старые объекты обретут новый облик в новой стилистике, повторяющей стиль Мытищинского лесопарка, появятся панда-парк, скейт-парк и другие объекты», – сказал Кошечкин.

Он отметил, что масштабная реконструкция затронет всю территорию парка, также охватив левый берег реки Яузы. Работы по преобразованию общественного пространства будут поэтапными и начнутся с главной площади перед ДК «Яуза». Здесь будет выстроена пергола с качелями, в которой будет организован пункт проката роликовых коньков и велосипедов, разместится кафе.

«Впереди большая работа, и со стороны области дано обещание, что будут выделены деньги на эту большую реконструкцию. Надеюсь, что обновленный парк станет точкой притяжения для всех жителей Мытищ, которые смогут здесь отдохнуть в будни и провести со всей семьей выходные», - сказал Сураев.