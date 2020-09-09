РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 сен. В городском округе Мытищи высадят 407 деревьев и кустарников в рамках акции «Лес Победы», говорится в сообщении контрольного управления администрации горокруга.

Традиционно весной и осенью проходят экологические акции по восстановлению леса «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево!». В 2020-м году «Лес Победы» стал частью акции «Сад Памяти», которая стартовала в России в соответствии с указом президента. Жители Подмосковья могли присоединиться к акции, высадив деревья на своем загородном участке и добавив геолокацию на официальном сайте Садпамяти2020.рф.

«Всего в городском округе Мытищи запланировано 9 площадок высадки деревьев и кустарников, из них шесть площадок расположены на территории города и три – в селе Марфино. Запланировано посадить 407 деревьев и кустарников таких, как туя, рябина, клен, сирень, черемуха, лиственница. Аналогично весенней акции на землях лесного фонда Московской области посадки будут осуществляться работниками лесхоза», - говорится в сообщении.

Пандемия внесла свои коррективы в проведении осенней акции «Наш лес. Посади свое дерево!». В этом году акция по-прежнему связана с лесом и озеленением, но из-за запрета на массовые мероприятия деревья будут посажены с соблюдением необходимых мер безопасности на территориях социальных объектов и в общественных местах, требующих озеленения, возле памятников.

«В прошлом году масштабная массовая посадка состоялась 21 сентября, в которой приняли участие 9,5 тысячи человек, из которых более 1 тысячи – школьники. В 2019 году лес посадили на 19 площадках. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки было решено отказаться от единого дня посадки леса.

В рамках проведения этих экологических акций с 2017 по 2019 годы было высажено более 220 тысяч сеянцев, в посадке приняли участие более 31 тысячи человек. Акции профинансированы за счет средств бюджета городского округа Мытищи, было выделено в сумме 1,938 миллиона рублей. На эту сумму для участников посадки были закуплены футболки с логотипом акции и перчатки, напечатаны агитационные материалы, организованы полевая кухня и трансфер к месту.