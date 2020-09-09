РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в одном из строений на улице Большая Серпуховская в среду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В среду в 5:49 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Большая Серпуховская. В 6:50 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении принимали участие шесть единиц техники и 23 человека.