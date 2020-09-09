РИАМО - 9 сен. Настоящая осенняя погода пришла в Москву и Подмосковье, но уже к концу этой недели в регионе потеплеет, и дожди станут локальными, сообщается на сайте «Метеовести».

Как отметили синоптики, в начале сентября температурный режим в европейской части России был вполне летним, а на этой неделе небо начали затягивать дождевые тучи, регион стал погружаться в осень. Накануне в Московской области выпали обильные осадки.

«Причина погодных перемен – активность атлантических циклонов. В настоящий момент они несут на европейскую территорию России воздух из северной акватории океана, который, с одной стороны, насыщен влагой, а с другой – довольно холодный. <…> В ближайшие дни напор атлантического воздуха усилится», - говорится в сообщении.

В Москве по-осеннему ненастная погода продержится до пятницы, из-за плотной облачности термометры будут показывать только плюс 15-17 градусов.

«Но в выходные дожди приобретут локальный и кратковременный характер, и температура повысится уже до плюс 18-19 градусов», - заключается в сообщении.