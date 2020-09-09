РИАМО - 9 сен. В Москве и Подмосковье за прошедшие сутки выпало до 19 миллиметров осадков, что составляет около 30% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Дождей выпало достаточно много на всей территории области. Распределяются они достаточно неравномерно. Например, в Черустях за прошедшие сутки выпало 19 миллиметр осадков. В Серпухове 18 миллиметров, в Зарайске - 13», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в столице за прошедший день выпало до 12 миллиметров осадков.

В среду в Москве и Подмосковье дожди будут носить кратковременный характер, на регион выпадет до пяти миллиметров осадков.​



