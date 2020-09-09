РИАМО – 9 сен. Граждане России теперь могут застраховаться от потери работы, также с помощью страховки можно защититься от потери занимаемой должности или провала испытательного срока, пишет в среду газета «Известия».
Юристы уверены, что получить возмещение при наступления страхового случая будет довольно непросто.
Количество безработных россиян выросло на 35% с начала пандемии. В центрах занятости сейчас зарегистрировано 3,6 миллиона человек по сравнению с 727 тысяч до распространения коронавирус.
Чтобы получить компенсацию, нужно предоставить документальное подтверждения статуса безработного — предоставления справки из Службы занятости населения.
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