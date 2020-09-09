РИАМО – 9 сен. Граждане России теперь могут застраховаться от потери работы, также с помощью страховки можно защититься от потери занимаемой должности или провала испытательного срока, пишет в среду газета «Известия».

Юристы уверены, что получить возмещение при наступления страхового случая будет довольно непросто.

«Страховки от потери работы стоят от 2 тысяч рублей на год и делятся на три типа. Первый — это дополнительная защита, которую банк предложит при оформлении ипотечного или автокредита. Второй — это покрытие, «зашитое» в полис накопительного страхования жизни. Третий — полис, который можно купить на случай недобровольного увольнения», - говорится в сообщении.

Количество безработных россиян выросло на 35% с начала пандемии. В центрах занятости сейчас зарегистрировано 3,6 миллиона человек по сравнению с 727 тысяч до распространения коронавирус.

Чтобы получить компенсацию, нужно предоставить документальное подтверждения статуса безработного — предоставления справки из Службы занятости населения.

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