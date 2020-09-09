РИАМО - 9 сен. Московское областное УФАС России включило СПСК «Технопарк «Старинки» в реестр недобросовестных поставщиков за допущенные нарушения контрактных обязательств, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

На действия компании пожаловалось Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детский бронхолегочный санаторий №68 департамента здравоохранения города Москвы». Учреждение заключило с фирмой контракт на текущий ремонт фасада и запасного входа здания филиала санатория в подмосковном Королеве.

«В связи с нарушением СПСК «Технопарк «Старинки» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии подмосковного УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении допущенных нарушений в установленный законом срок. В связи с этим антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении СПСК «Технопарк «Старинки» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.