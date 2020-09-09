РИАМО - 9 сен. В Москве за сутки выздоровели еще 1338 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, их количество продолжает увеличиваться, сообщает оперативный штаб столицы.
Чтобы подтвердить отсутствие заболевания у пациента после лечения, врачи проводят специальные исследования. Все пациенты, в случае необходимости, остаются под наблюдением после выписки.
Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Также выздоровевшие могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Текстовая трансляция
9 СЕНТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 5 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 642.
- Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840.
- За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4933 Covid-пациента.
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