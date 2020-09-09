РИАМО - 9 сен. В Москве за сутки выздоровели еще 1338 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, их количество продолжает увеличиваться, сообщает оперативный штаб столицы.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1338 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840», - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие заболевания у пациента после лечения, врачи проводят специальные исследования. Все пациенты, в случае необходимости, остаются под наблюдением после выписки.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также выздоровевшие могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Текстовая трансляция

9 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 642.

- Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840.

- За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4933 Covid-пациента.