РИАМО – 9 сен. Россияне во втором квартале этого года начали отказываться от использования пластиковых карт, это касается депозитных и кредитных продуктов банков, сообщает РИА Новости.

Так, использование пластиковых карт сократилось на 4,5 миллиона единиц. Это рекордный показатель за последние пять лет.

«Количество банковских карт в использовании за этот период сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц», - говорится в сообщении.

Эксперты объясняют такую тенденцию ограничительными мерами, введенными в России из-за распространения коронавируса. Есть и другое объяснение – сейчас на каждого трудоспособного россиянина приходится три карты. При этом, как правило, рабочей картой является только одна. Остальные были заказаны «на всякий случай».

Поэтому люди понимают, что иметь несколько карт не выгодно из-за трат на их обслуживания и россияне начинают отказываться от их содержания.​