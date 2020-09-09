РИАМО - 9 сен. На ВДНХ 12 и 13 сентября отпразднуют День Байкала, в честь этого праздника центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подготовил программу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На главной выставке страны традиционно много внимания уделяется природным богатствам и развитию отдельных регионов России. В этом году сразу несколько павильонов подготовили тематические программы ко Дню Байкала. Мы приглашаем всех желающих принять участие в празднике и лучше узнать историю одного из самых древних озер на Земле», - говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы предлагают послушать лекции о байкальских нерпах, посетить открытые кинопоказы документальных фильмов о флоре и фауне Байкала. Впервые покажут тренировки нерп, когда тренеры будут работать не только внутри вольера, но и снаружи.

Также на «Городской ферме» в эти дни пройдет квест «Юные исследователи» с поиском сокровищ Байкала и познавательный урок животноводства. Дети смогут принять участие в тематических мастер-классах.​