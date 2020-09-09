РИАМО - 9 сен. Пользователи социальных сетей поделились кадрами с закрытой съемочной площадки в подмосковном Красногорске, где минувшей ночью произошел крупный пожар.

Актер и каскадер Алексей Потапов рассказал в Instagram, что этой ночью на Новорижском шоссе проходили съемки «Главкино».

«Ночная смена под дождем))) Будем сжигать Москву)))» - написал артист накануне пожара.

Несколькими часами позже Потапов опубликовал селфи на фоне горящих декораций древнерусского города и добавил, что в конце съемок «вовсю полыхало». К записи артист добавил хэштеги #люблюсвоюработу и #явыживуиперезвоню.

Также кадры с места пожара появились в аккаунте edelveisoliver. На фото видно, как на площадке «Главкино» горит кинематографическая деревня.

Пользовательница Twitter с ником @anfisa_a_n опубликовала видео, как в павильоне полыхают деревянные избы-декорации, а на съемочной площадке царит суматоха.

«Сегодня ночью в «Главкино» велись съемки пожара и огонь вышел из-под контроля. К счастью, пострадавших нет и пожар был быстро потушен», - добавил @Arton_PM.

По информации МЧС, пожар в строении на Новорижском шоссе в Красногорске вспыхнул около 4 часов утра. Огонь потушили на площади 800 квадратных метров, обошлось без пострадавших.