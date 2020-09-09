РИАМО - 9 сен. В Москве прошедшим летом провели более 22 тысяч бракосочетаний, самым популярным месяцем стал август, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Летом в столице поженились более 22 тысяч пар. Пиком летнего свадебного сезона был август, а самой популярной датой — красивое сочетание восьмерок, 08.08.2020, когда брак заключили более 900 пар. На этот месяц пришлось и рекордное количество ночных регистраций — около 60% от общего количества ночных церемоний за все лето», - говорится в сообщении.

Больше всего регистраций провели во Дворце бракосочетания №1. Также одним из лидеров стал Шипиловский отдел ЗАГСа, в котором регистрации проходят ежедневно.

По данным комплекса социального развития Москвы, более 70% новобрачных вступили в брак впервые. Средний возраст невест этим летом составил 25 лет, а средний возраст женихов – 28-29 лет.

Согласно статистике, в последние два года чаще всего невесты вступали в брак в возрасте от 24 до 29 лет, а женихи в возрасте от 26 до 31 года.​