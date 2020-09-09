РИАМО - 9 сен. Еще несколько госуслуг департамента культурного наследия города Москвы перевели в электронный вид, получить их можно на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В частности, собственники объектов культурного наследия теперь могут оформить в онлайн-формате разрешения на проведение реставрационных работ, консервации, ремонта, противоаварийных работ и работ по приспособлению исторического объекта для современного использования.

«Специфика сохранения наследия заключается в том, что любые работы на объектах культурного наследия должны быть согласованы и могут осуществляться только при наличии разрешения. Только так можно гарантировать, что исторический облик зданий-памятников будет сохранен. Перевод услуг в электронный вид — тренд времени и, безусловно, очень полезная функция», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Кроме того, указанные госуслуги Мосгорнаследия по-прежнему предоставляют через службу одного окна, которая работает на Пятницкой улице, дом №21.

На данный момент на портале mos.ru доступно более 360 электронных услуг и сервисов. За все время разными городскими онлайн-услугами и сервисами воспользовались 1,7 миллиарда раз.