РИАМО - 9 сен. В подмосковном Ступине задержали 20-летнего мужчину, которого подозревают в краже денег из сейфа предприятия в поселке Малино, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что злоумышленник зашел ночью в офис, увидел ключи в сейфе и украл из него 100 тысяч рублей.

«Через несколько недель, заступив на смену, мужчина аналогичным способом снова украл денежные средства. Общая сумма ущерба составила 320 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Личность злоумышленника была установлена с помощью камер видеонаблюдения. Задержанный пояснил, что украденные деньги потратил на покупку и ремонт автомобиля, а также приобретение магнитолы и колонок. По факту кражи возбуждено уголовное дело.