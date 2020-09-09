РИАМО - 9 сен. В двух столичных центрах «Мои документы» появились криптобиокабины, с помощью которых горожане могут оформить биометрический загранпаспорт в удобное для себя время, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чтобы подать заявление на заграничный паспорт нового образца, раньше необходимо было записываться на прием к определенному специалисту. Такие документы оформляют только сотрудники отделов по вопросам миграции министерства внутренних дел. Они принимают посетителей по разным графикам в зависимости от дня недели», - поясняется в материале.

Криптобиокабины позволят москвичам оформить биометрический заграничный паспорт без помощи профильного сотрудника МВД в удобное время, например, в выходной день или после работы.

Кабины расположены во флагманском офисе «Мои документы» на Пресненской набережной и в МФЦ Донского района в 5-м Донском проезде. Районный центр госуслуг работает ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманский— с 10:00 до 22:00.

В кабине можно отсканировать отпечатки пальцев и все необходимые документы, а также сделать фото. Чтобы воспользоваться новой услугой, необходима предварительная запись на mos.ru. Помощь на месте заявителям окажут сотрудники МФЦ.