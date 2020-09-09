РИАМО – 9 сен. На территории Московской области специалисты заменили покрытие почти на 1,7 тысячи дорог, что составляет 99% процентов от годового объема, за неделю с 31 августа по 7 сентября было отремонтировано 39 участков дорог, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ремонт дорожного полотна проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В Подмосковье завершается ремонтный сезон – покрытие заменили почти на 1,7 тысячи дорог, что составляет порядка 99% от общего объема», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в период с 31 августа по 7 сентября дорожные службы завершили ремонт покрытия на 39 участках дорог общей площадью более 775 тысяч квадратных метров: из них на 29 региональных дорогах площадью порядка 755 тысяч квадратных метров и на 10 муниципальных дорогах площадью в 21 тысячу квадратных метров.

Подмосковье входит в топ-3 регионов России по объемам ремонта дорог и в топ-10 – по темпам проведения работ.