РИАМО – 9 сен. В столице возобновляется прием заявок по трем видам субсидий для малого и среднего бизнеса, подать документы в электронном виде можно на портале mbm.mos.ru, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Предприниматели смогут получить компенсацию затрат на обучение персонала (с 15 сентября по 29 октября), субсидию для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса (с 15 сентября по 30 октября), выплаты для экспортеров (с 15 сентября по 30 октября).

«Продлить прием заявок по ряду субсидий попросили сами предприниматели. Еще около 800 компаний готовы подать документы на выплаты в ближайшее время», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Сейчас предпринимателям в Москве одобрили субсидии на 1,3 миллиарда рублей суммарно.

Благодаря субсидии на обучение персонала можно возместить до 95% на эти цели (до 120 тысяч рублей – на одного сотрудника, до 10 миллионов рублей – на предприятие).

Субсидия на экспорт позволит возместить до 100% расходов на реализацию за границей продукции, услуг, результатов интеллектуального труда. Максимальный размер этого вида поддержки – 3 миллиона рублей.

Коммерческие коворкинги могут получить субсидию на создание центра услуг для бизнеса. Максимальный размер субсидии – 1 миллион рублей.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, сейчас в городе работают 16 центров услуг для бизнеса. Благодаря открытию новых центров в коворкингах будет сформирована доступная и разветвленная инфраструктура для малого и среднего бизнеса.

Ранее в Москве снова начали принимать заявки на субсидии на инжиниринг, прием продлится до 29 октября. Благодаря этой мере поддержки можно возместить до 50% на создание нового продукта, улучшение существующего или расширение производства.

Подробнее узнать об условиях получения субсидий и оставить заявку можно на специальном сайте правительства столицы для предпринимателей. Подать документы в электронном виде также можно в личном кабинете на сайте mbm.mos.ru.