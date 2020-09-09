РИАМО – 9 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в этом году Владимир Путин не будет проводить прямую линию с гражданами, элементы этого мероприятия добавят в большую пресс-конференцию главы государства, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, Путин вот уже несколько месяцев регулярно проводит прямую линию, поэтому еще одно подобное общение будет «излишним».

«Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре», - сказал Песков.

В ходе прямой линии президент общается с гражданами России. В последний раз Путин проводил мероприятие такого формата летом прошлого года.​