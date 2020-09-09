РИАМО – 9 сен. В середине сентября в Подмосковье ожидается волна осенних грибов, при сохранении текущей погоды собирать их можно будет вплоть до середины октября, сообщил РИАМО председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.
В Московском регионе до конца недели будет дождливо, температура воздуха понизилась до климатической нормы. Кроме того, порывы ветра местами будут усиливаться до 19 метров в секунду.
«Сейчас похолодало, пошли дожди. Они будут идти несколько дней. Поэтому через неделю или две будет новая хорошая волна всех осенних грибов - это и дождевики, и лисички, и маслята, и все остальные. Сколько продлится эта волна, это будет зависеть от погоды. Если взять нашу Среднюю полосу, то это будет где-то до середины октября», - сказал Вишневский.
Он добавил, что осеннюю охоту на грибы от летней отличает то, что в лесу не надо будет прилагать много усилий, чтобы их найти, так как грибы будут расти не в определенных зонах, а повсюду.
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный?
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Пройдите викторину РИАМО и проверьте, сможете ли вы отличить съедобный гриб от несъедобного.
Это ложный белый. Главное отличие белого гриба – белая мякоть и светлая ножка с хорошо различимой светлой «сеточкой». У желчного гриба (ложного белого) она бурая, темно-коричневая, желтоватая или желто-коричневая.
Да, у лисички есть опасный двойник ядовито-оранжевого цвета
В лесах встречается ложная лисичка, или говорушка оранжевая. В некоторых странах она считается съедобным грибом низкого качества, способным вызывать галлюцинации и небольшие расстройства кишечника. В России это условно-съедобный гриб, который все же не стоит употреблять в пищу.
Нет, лисичку ни с чем не спутаешь
Лисичка – условно-съедобный гриб и требует сильной термообработки
В рыжиках содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез.
Нет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Вряд ли, слишком яркий цвет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Любитель «тихой охоты»
В разгар грибного сезона вы поддаетесь общему ажиотажу и мчитесь в лес с утра пораньше. Однако опыта у вас пока маловато. Белый, сыроежку и подосиновик вы, скорее всего, узнаете. А вот разноцветные волнушки, зонтики и рядовки повергают вас в замешательство. Чтобы не рисковать, не кладите незнакомые грибы в корзинку.
Без «грибного» мобильного приложения, атласа-определителя или опытного соседа-грибника вам в лес лучше не ходить. А то насобираете каких-нибудь сатанинских или желчных грибов, приняв их за белые! Отравление – еще не самое страшное, что может случиться, если вы решите определить на вкус – какой гриб, ядовитый или съедобный.
Видимо, вы грибник со стажем и все грибы знаете в лицо, так что ложными двойниками вас не смутить. Вы точно знаете, какой гриб съедобный, а какой не стоит класть в корзинку. Правда, когда обычные грибы приедаются, вы не прочь поэкспериментировать и нажарить сковородочку съедобных серых «зонтиков».
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