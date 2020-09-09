РИАМО – 9 сен. В середине сентября в Подмосковье ожидается волна осенних грибов, при сохранении текущей погоды собирать их можно будет вплоть до середины октября, сообщил РИАМО председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

В Московском регионе до конца недели будет дождливо, температура воздуха понизилась до климатической нормы. Кроме того, порывы ветра местами будут усиливаться до 19 метров в секунду.

«Сейчас похолодало, пошли дожди. Они будут идти несколько дней. Поэтому через неделю или две будет новая хорошая волна всех осенних грибов - это и дождевики, и лисички, и маслята, и все остальные. Сколько продлится эта волна, это будет зависеть от погоды. Если взять нашу Среднюю полосу, то это будет где-то до середины октября», - сказал Вишневский.

Он добавил, что осеннюю охоту на грибы от летней отличает то, что в лесу не надо будет прилагать много усилий, чтобы их найти, так как грибы будут расти не в определенных зонах, а повсюду.