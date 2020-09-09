РИАМО - 9 сен. За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4933 Covid-пациента, сообщает оперативный штаб столицы.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в случае второй волны коронавируса столичное здравоохранение справится с ситуацией без введения серьезных ограничений.

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Текстовая трансляция

9 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 642.

- Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840.

- За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4933 Covid-пациента.