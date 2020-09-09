РИАМО - 9 сен. В подмосковном Красногорске ликвидировали возгорание в строении на площади 800 квадратных метров, в результате пожара никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 04:11 в среду. Горело строение на 26-м километре Новорижского шоссе.

«В 05:32 - локализация пожара на площади 800 квадратных метров. В 05:41 - ликвидация открытого горения. В 06:50 - ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении.

К тушению возгорания привлекли 10 единиц техники и 34 человека.

По информации некоторых СМИ, пожар произошел на киносъемочной площадке.