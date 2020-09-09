РИАМО - 9 сен. В среду в Москве и Подмосковье пройдут кратковременные дожди, максимальная температура воздуха составит плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве не превысит 15-17 градусов, по области 14-19 градусов», - говорится в сообщении.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха будет около 75%.

Как отметили специалисты, осенняя неустойчивая погода часто вызывает сезонные обострения у метеозависимых людей и лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями.​