РИАМО - 8 сен. Комитет Московской областной думы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации в ходе расширенного заседания рассмотрел законопроект, которым предлагается предоставить на три года льготу в 100% по транспортному налогу владельцам автомобилей, которые работают на газовом топливе, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Законопроект рассмотрят на одном из заседаний осенней сессии регионального парламента.

«В России утверждена до 2025 года стратегия развития автомобильной промышленности, которой предусматривается повышение экологичности транспортных средств за счет использования газомоторного топлива», – уточняется в сообщении.

Факторами перехода на альтернативные виды топлива, в частности на природный газ, являются ограниченность запасов нефти, необходимость снижения выброса парниковых газов, возможность расширения экспорта нефти и нефтепродуктов за счет высвободившихся на внутреннем рынке ресурсов, наличие опыта производства как машин с газовыми двигателями, так и газобаллонного оборудования.

В России находится до 32% мировых запасов газа, что способствует его использованию в качестве автомобильного топлива. Для автовладельцев переход на газ способствует снижению эксплуатационных затрат.